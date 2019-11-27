Fenerbahçe Göztepe maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleşen idmanla devam etti. Max Kruse'nin takımla çalışması teknik heyeti mutlu etti. Kruse, Göztepe maçı kadrosunda yer alacak. 1.5 saat süren yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
DENİZ'İN KEYFİ KAÇTI
Malatya önünde oynayamayan Deniz Türüç'ün morali çok bozuldu. Yıldız futbolcu idmanlardaki durgun tavırlarıyla dikkat çekiyor.
DENİZ'İN KEYFİ KAÇTI
Malatya önünde oynayamayan Deniz Türüç'ün morali çok bozuldu. Yıldız futbolcu idmanlardaki durgun tavırlarıyla dikkat çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.