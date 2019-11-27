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takımla çalıştı

Fenerbahçe maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleşen idmanla devam etti. 'nin takımla çalışması teknik heyeti mutlu etti. Kruse, Göztepe maçı kadrosunda yer alacak. 1.5 saat süren yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kruse takımla çalıştı
Fenerbahçe maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleşen idmanla devam etti. Max Kruse'nin takımla çalışması teknik heyeti mutlu etti. Kruse, Göztepe maçı kadrosunda yer alacak. 1.5 saat süren yarı sahada çift kale maçla sona erdi.



DENİZ'İN KEYFİ KAÇTI
Malatya önünde oynayamayan Deniz Türüç'ün morali çok bozuldu. Yıldız futbolcu idmanlardaki durgun tavırlarıyla dikkat çekiyor.

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