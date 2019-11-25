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Milli araya galibiyeti ile giren , Malatya’da 2 puan bıraktı

Muriç, Kruse ve Mevlüt’ün yokluğunda en uçta ile oynayan Sarı-Lacivertliler 45+5’te Emre ile penaltı kaçırdı. Fener bu sezon deplasmanda 10. puan kaybını yaşadı.

Mehter takımı
Fener yine deplasmanda gülemedi... Sarı-Lacivertliler zorlu Yeni Malatya deplasmanında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. 11. dakikada hızla rakip kaleye giden Guilherme'nin şutu az farklı auta gitti.

MOSES MÜTHİŞ FIRSATI TEPTİ
30'da Moses boş pozisyonda golü atamadı. 45+5'te Moses takımına penaltı kazandırdı. Ancak topun gerisine geçen Emre Belözoğlu'nun vuruşunu kaleci Farnolle kurtardı.

88'DE MÜTHİŞ BİR POZİSYON
59'da Tolga'nın vuruşunu Chabake son anda önledi. Hasan Ali'nin şutunu ise Farnolle kornere çeldi. 88'de Rodrigues kale ağzından golü atamadı. Kalan dakikalarda skor değişmedi: 0-0.



SON 20 DAKİKA FORVET!
Ersun Yanal dün Vedat Muriç, Mevlüt Erdinç ve Max Kruse'nin yokluğunda çok ilginç denemeler yaptı. Tecrübeli teknik adam son 20 dakikada en uçta Ozan Tufan'ı oynattı.

Yeni Malatyaspor deplasmanında ile penaltı atışından yararlanamayan , kritik 2 puan kaybetti.

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