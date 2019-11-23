Futbol tarihimizde bir ilk! Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu Kayserispor'da yönetim kurulu üyesi olan Berna Gözbaşı, alınan kararla başkanlığa getirildi. Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Gözbaşı, 30 Kasım'daki genel kurula kadar görevi sürdürecek.

Kayserispor'da yönetim kurulu üyesi olan Berna Gözbaşı, alınan kararla başkanlığa getirildi. Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Gözbaşı, 30 Kasım'daki genel kurula kadar görevi sürdürecek. TÜM MANŞETLER