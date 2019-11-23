Futbol tarihimizde bir ilk! Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu
Kayserispor'da yönetim kurulu üyesi olan Berna Gözbaşı, alınan kararla başkanlığa getirildi. Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Gözbaşı, 30 Kasım'daki genel kurula kadar görevi sürdürecek.
Kayserispor'da yönetim kurulu üyesi olan Berna Gözbaşı, alınan kararla başkanlığa getirildi. Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Gözbaşı, 30 Kasım'daki genel kurula kadar görevi sürdürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.