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Futbol tarihimizde bir ilk! Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı oldu

Kayserispor'da yönetim kurulu üyesi olan Berna Gözbaşı, alınan kararla başkanlığa getirildi. Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Gözbaşı, 30 Kasım'daki genel kurula kadar görevi sürdürecek.

Futbol tarihimizde bir ilk
Kayserispor'da yönetim kurulu üyesi olan Berna Gözbaşı, alınan kararla başkanlığa getirildi. Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçen Gözbaşı, 30 Kasım'daki genel kurula kadar görevi sürdürecek.

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