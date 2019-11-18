EURO 2020 eleme turu H Grubu'ndaki son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Ay Yıldızlılar grubunu 2. sırada tamamladı. Maça hızlı başlayan millilerimiz 17. dakikada öne geçti. Ömer Bayramın ortasında kalesinin sektirdiği topu Enes tamamladı: 1-0.
2'NCİ GOL PENALTIDAN GELDİ
20. dakikada Hakan'ın pasında topla buluşan Enes Ünal kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı vuruşunu da kendisi kullandı: 2-0. İlk yarı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile kapandı.
KONTROL HEP TÜRKİYE'DEYDİ
İlk yarıda bulduğu gollerle rahatlayan millilerimiz 2. yarıda da oyunu kontrol eden taraftı. Andorra önüne farklı bir 11'le çıkılmış olsa da millilerimiz zorlanmadı ve maçı 2-0 kazandı.
FRANSA GRUBU LİDER TAMAMLADI
H Grubu'nda Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda Tolisso ve Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi ve grubu lider bitirdi. Diğer maçta İzlanda, Moldova'yı deplasmanda 2-1'le geçti.
ENES'TEN DUBLE AÇILIŞ
Enes Ünal 13. milli maçında ilk gollerini dün gece attı. Başarılı forvet EURO 2020 finaleri öncesi teknik ekibe umut verdi.
82
Türkiye Andorra önünde yüzde 82 gibi çok yüksek bir topla oynama oranına ulaştı.
2'NCİ GOL PENALTIDAN GELDİ
20. dakikada Hakan'ın pasında topla buluşan Enes Ünal kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı vuruşunu da kendisi kullandı: 2-0. İlk yarı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğü ile kapandı.
KONTROL HEP TÜRKİYE'DEYDİ
İlk yarıda bulduğu gollerle rahatlayan millilerimiz 2. yarıda da oyunu kontrol eden taraftı. Andorra önüne farklı bir 11'le çıkılmış olsa da millilerimiz zorlanmadı ve maçı 2-0 kazandı.
FRANSA GRUBU LİDER TAMAMLADI
H Grubu'nda Fransa, Arnavutluk'u deplasmanda Tolisso ve Griezmann'ın golleriyle 2-0 yendi ve grubu lider bitirdi. Diğer maçta İzlanda, Moldova'yı deplasmanda 2-1'le geçti.
ENES'TEN DUBLE AÇILIŞ
Enes Ünal 13. milli maçında ilk gollerini dün gece attı. Başarılı forvet EURO 2020 finaleri öncesi teknik ekibe umut verdi.
82
Türkiye Andorra önünde yüzde 82 gibi çok yüksek bir topla oynama oranına ulaştı.
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