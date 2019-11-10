Fenerbahçe milli arada yara saracak

Teknik direktör Ersun Yanal milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Emre, Kruse ve Rami'nin tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor. Ancak Emre'de yine de soru işaretleri var. Bunun dışında özellikle sakatlıktan yeni dönen Moses, Hasan Ali ve Rodrigues gibi isimlere ciddi kondisyon yüklemesi yapılacak.
MOUSSA SOW'UN FAVORİSİ FENERBAHÇE
Moussa Sow, "F.Bahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Vedat'ı çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor" dedi.
MOUSSA SOW'UN FAVORİSİ FENERBAHÇE
Moussa Sow, "F.Bahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Vedat'ı çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.