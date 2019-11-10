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Fenerbahçe milli arada yara saracak

Teknik direktör Ersun Yanal milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Kruse, Rami ve Emre’nin tedavileri yapılacak. Diğer oyunculara da ciddi şekilde kondisyon yüklenecek.

Fener milli arada yara saracak
Teknik direktör Ersun Yanal milli arayı fırsata çevirmeyi planlıyor. Emre, Kruse ve Rami'nin tedavilerinin tamamlanması hedefleniyor. Ancak Emre'de yine de soru işaretleri var. Bunun dışında özellikle sakatlıktan yeni dönen Moses, Hasan Ali ve Rodrigues gibi isimlere ciddi kondisyon yüklemesi yapılacak.

MOUSSA SOW'UN FAVORİSİ FENERBAHÇE
Moussa Sow, "F.Bahçe'nin bu sezonki durumundan memnunum. Vedat'ı çok iyi buluyorum. Sahaya hükmediyor ve gollerini de atıyor" dedi.

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