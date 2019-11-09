Trabzonspor'un yarın Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde sakatlıkları bulunan Obi Mikel, Sturridge, Abdülkadir Parmak ve Jose Sosa'nın sahalara dönmesi için yoğun mesai harcanıyor. Sosa ile Parmak'ın, Mikel ve Sturridge'ye oranla durumunun daha iyi olduğu ve iki oyuncunun da oynamayı fazlasıyla istediği öğrenildi. 4 oyuncunun da oynayabilecek seviyeye gelmesi durumunda teknik direktör Ünal Karaman'ın eli bir hayli rahatlayacak.
- Spor
- 09.11.2019
- Gazete
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