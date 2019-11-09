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Trabzon’da seferberlik! Mikel, , ve Sosa için yoğun mesai harcanıyor

'un yarın ile oynayacağı maç öncesinde sakatlıkları bulunan , , ve 'nın sahalara dönmesi için seferberlik ilan edildi.

Trabzon’da seferberlik
Trabzonspor'un yarın Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde sakatlıkları bulunan Obi Mikel, Sturridge, Abdülkadir Parmak ve Jose Sosa'nın sahalara dönmesi için yoğun mesai harcanıyor. Sosa ile Parmak'ın, Mikel ve Sturridge'ye oranla durumunun daha iyi olduğu ve iki oyuncunun da oynamayı fazlasıyla istediği öğrenildi. 4 oyuncunun da oynayabilecek seviyeye gelmesi durumunda teknik direktör 'ın eli bir hayli rahatlayacak.

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