Beşiktaş'a Abdullah Avcı şoku... Tecrübeli hoca yaşadığı grip rahatsızlığı nedeniyle dün takımıyla birlikte Portekiz'e gidemedi. Abdullah Avcı iyileştiği takdirde bugün Portekiz'e giderek takıma katılacak.
Bu arada Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları ise böbrek taşları nedeniyle ameliyat oldu.
Bu arada Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları ise böbrek taşları nedeniyle ameliyat oldu.
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