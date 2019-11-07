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’ta şoku! Braga kafilesinde yer almadı...

'a şoku... Tecrübeli hoca yaşadığı grip rahatsızlığı nedeniyle dün takımıyla birlikte Portekiz'e gidemedi. Abdullah Avcı iyileştiği takdirde bugün Portekiz'e giderek takıma katılacak. Bu arada Futbol Şube Sorumlusu ise böbrek taşları nedeniyle ameliyat oldu.

Beşiktaş’ta Avcı şoku
Beşiktaş'a şoku... Tecrübeli hoca yaşadığı grip rahatsızlığı nedeniyle dün takımıyla birlikte Portekiz'e gidemedi. Abdullah Avcı iyileştiği takdirde bugün Portekiz'e giderek takıma katılacak.



Bu arada Futbol Şube Sorumlusu ise böbrek taşları nedeniyle ameliyat oldu.

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