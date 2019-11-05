Kısa bir süre önce Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Yunus Akgün, Belçika yolcusu... Anderlecht'in genç kanat oyuncusunu ara transferde satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtiliyor. Kısa bir süre önce Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Yunus Akgün, Belçika yolcusu... Anderlecht'in genç kanat oyuncusunu ara transferde satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtiliyor.
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