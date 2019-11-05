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Belçika yolcusu

Kısa bir süre önce Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Yunus Akgün, Belçika yolcusu... Anderlecht'in genç kanat oyuncusunu ara transferde satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtiliyor.

Belçika yolcusu
Kısa bir süre önce Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Yunus Akgün, Belçika yolcusu... Anderlecht'in genç kanat oyuncusunu ara transferde satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtiliyor.

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