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Galatasaray'da Şener Özbayraklı şoku

Cimbom'da Rize maçına ilk 11'de başlayan Şener Özbayraklı, ikinci yarıda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli oyuncunun sağlık durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

Şener şoku
Cimbom'da Rize maçına ilk 11'de başlayan Şener Özbayraklı, ikinci yarıda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın 50. dakikasında adelesinden sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemedi. 53. dakikada Şener'in yerine Mariano oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncunun sağlık durumu bugün yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

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