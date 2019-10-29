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'de Gustavo, ve Ozan göz kamaştırıyor

Gustavo, ve Ozan’ın müthiş form ve uyumu ’ı keyiflendirdi. İşte haberin detayları ve 29 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haberleri...

Müthiş üçlü göz kamaştırıyor
Kruse'nin yokluğunda 4-1-4-1 sistemine dönen ve bu sistemde Gustavo, Emre ve Ozan'ı bir arada kullanan Yanal pişman olmadı. Üçlünün müthiş uyumu ve formu Yanal'ı fazlasıyla pişman etti. Ancak Max Kruse'nin forma bulma şansı da oldukça zorlaştı.

Gustavo Konya maçın 1 gol atarken 7 kez ikili mücadele kazandı, 7 kez de araya girerek top kaptı.

NABİL DİRAR KOŞULARA BAŞLADI
Fıtık ameliyatı olan Nabil Dirar'dan sevindirici bir haber geldi. Faslı oyuncu dünkü idmanda takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Bu gelişme teknik heyeti sevindirdi.



KUPA HAZIRLIKLARINA START VERİLDİ
Türkiye Kupası'nda 'na yarın konuk olacak olan F.Bahçe bu maçın hazırlıklarına başladı. 1.5 saatlik idmana Dirar ve Kruse katılmadı.

Fenerbahçe kupa maçı için bugünkü idman sonrası 'e hareket edecek.



SAĞLAM ÇIKTI
Konya maçında sakatlık yaşayan ve sı olan Serdar Aziz'in kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştı. Serdar'ın ağrılarının da geçtiği ve takımla çalıştığı ifade edildi.

TOLGAY&RAMİ KUPADA OYNAYACAK
Ligde forma şansı bulmakta zorlanan Tolgay Arslan ile Adily Rami Tarsus İY ile oynanacak kupa maçında forma giyecekler. Ersun Yanal iki oyuncunun son durumunu bu maçta test edecek.





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