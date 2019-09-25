Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da maça 3 gün kala ilk 11 netleşti... Teknik direktör Fatih Terim çene kemiği kırıldığı için ameliyat olan Belhanda'nın özel bir maskeyle forma giymesine karar verilmesinin ardından kadroyu belirledi. Klasik savunma dörtlüsünü bozmayacak olan Terim, orta alanda Nzonzi'nin yanında Seri'ye görev verecek. Lemina ise kulübede oturacak. Kanatlarda da Feghouli ve Ryan Babel görev yapacak.
MUSLERA'DAN BÜYÜK TECRÜBE FARKI!
Kolombiyalı kaleci 22. Altay ise kariyerindeki ilk derbi maça çıkacak.
Derbide kalede büyük bir tecrübe farkı yaşanacak... Galatasaray kaptanı Fernando Muslera kariyerindeki 22. Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak. Kanarya'nın 21 yaşındaki eldiveni Altay Bayırdır ise bu büyük heyecanı ilk kez yaşayacak.
51 DERBİDE 40 KIRMIZI
Son yıllardaki Galatasaray-Fenerbahçe derbileri futbolla değil olaylar, kavgalar ve kırmızı kartlarla hafızalara kazındı...
Ezeli rakiplerin 40'ı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 51 randevusunda kartlar havada uçuştu... Bu karşılaşmalarda hakemler toplam 40 kez kırmızı, 296 kez de sarı kart kullandı.
Geçen sezon TT Stadı'nda oynanan derbinin ardından çok büyük olaylar çıkmıştı.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Galatasaray yönetimi derbi biletlerinin bugün satışa çıkacağını duyurdu... Bilet fiyatlarının 200 ile 1500 lira arasında değiştiği duyuruldu.
MUSLERA'DAN BÜYÜK TECRÜBE FARKI!
Kolombiyalı kaleci 22. Altay ise kariyerindeki ilk derbi maça çıkacak.
Derbide kalede büyük bir tecrübe farkı yaşanacak... Galatasaray kaptanı Fernando Muslera kariyerindeki 22. Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşayacak. Kanarya'nın 21 yaşındaki eldiveni Altay Bayırdır ise bu büyük heyecanı ilk kez yaşayacak.
51 DERBİDE 40 KIRMIZI
Son yıllardaki Galatasaray-Fenerbahçe derbileri futbolla değil olaylar, kavgalar ve kırmızı kartlarla hafızalara kazındı...
Ezeli rakiplerin 40'ı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 51 randevusunda kartlar havada uçuştu... Bu karşılaşmalarda hakemler toplam 40 kez kırmızı, 296 kez de sarı kart kullandı.
Geçen sezon TT Stadı'nda oynanan derbinin ardından çok büyük olaylar çıkmıştı.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Galatasaray yönetimi derbi biletlerinin bugün satışa çıkacağını duyurdu... Bilet fiyatlarının 200 ile 1500 lira arasında değiştiği duyuruldu.
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