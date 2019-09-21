Tayland'da süren Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı. Türk sporcu ilk hakkında 150 kiloyu kaldırmayı başardı. İkinci ve üçüncü haklarında ise 154 kiloyu deneyen İsmayilov başarısız oldu ve gümüş madalyada kaldı.
ATLETİZMDE TÜRKİYE'Yİ F.BAHÇE TEMSİL EDECEK
Fenerbahçe, erkek ve kadınlarda Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası, bugün Portekiz'in Leiria kentinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe daha önce de birçok kez bu şampiyonada Türkiye'yi temsil etmişti.
MOTOGP'DE HEYECAN İSPANYA'DA SÜRECEK
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları bugün TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.
ANDONE'YE 'BEBEK' BENZETMESİ
Andone'nin, "Devre arası Brighton'a dönmeyeceğim" açıklaması tepki çekti. İngiliz basını, Rumen yıldızı fotomontajla bebek arabasının içine oturttu ve "Daha büyümemiş" dedi.
ATLETİZMDE TÜRKİYE'Yİ F.BAHÇE TEMSİL EDECEK
Fenerbahçe, erkek ve kadınlarda Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Atletizm Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyon Kulüpler Kupası, bugün Portekiz'in Leiria kentinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe daha önce de birçok kez bu şampiyonada Türkiye'yi temsil etmişti.
MOTOGP'DE HEYECAN İSPANYA'DA SÜRECEK
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde yarın düzenlenecek. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. ayağı, İspanya'nın Alcaniz kentindeki 5,1 kilometrelik Aragon Pisti'nde 23 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turları bugün TSİ 15.10'da gerçekleştirilecek.
ANDONE'YE 'BEBEK' BENZETMESİ
Andone'nin, "Devre arası Brighton'a dönmeyeceğim" açıklaması tepki çekti. İngiliz basını, Rumen yıldızı fotomontajla bebek arabasının içine oturttu ve "Daha büyümemiş" dedi.
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