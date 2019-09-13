G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "İzin aldıktan sonra maçlarımız Şampiyonlar Ligi'nde ise portatif bir tribün sayesinde oturarak izlenecek. Kapasitemiz 62 bin olacak" diye konuştu.
SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR
Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Turgay Kıran, "Fatih Terim'i tebrik ediyorum. Başkalarının görevini üstlenmek zorunda kalıyor. Yöneticiler, futbolcularla fotoğraf çektireceğine, onlar çıkıp konuşsun ve ceza alsın" yorumunda bulundu.
SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR
Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Turgay Kıran, "Fatih Terim'i tebrik ediyorum. Başkalarının görevini üstlenmek zorunda kalıyor. Yöneticiler, futbolcularla fotoğraf çektireceğine, onlar çıkıp konuşsun ve ceza alsın" yorumunda bulundu.
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