G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "İzin aldıktan sonra maçlarımız Şampiyonlar Ligi'nde ise portatif bir tribün sayesinde oturarak izlenecek. Kapasitemiz 62 bin olacak" diye konuştu.



SADECE FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORLAR

Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi Turgay Kıran, "Fatih Terim'i tebrik ediyorum. Başkalarının görevini üstlenmek zorunda kalıyor. Yöneticiler, futbolcularla fotoğraf çektireceğine, onlar çıkıp konuşsun ve ceza alsın" yorumunda bulundu.