Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar

Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Selman. (Reuters)

BEYAZ SARAY'DA YATIRIM PAZARLIĞI

Trump ve Selman ortak basın toplantısında "Suudi Arabistan ile ilişkimiz çok iyi. Suudi Arabistan ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Selman ise ABD'ye yatırımların 1 trilyon dolara çıkacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, ise Salman için akşam saatlerinde Beyaz Saray'da bir resepsiyon verecek ve ardından resmi akşam yemeği düzenleyecek. Yemeğe Suudi heyeti, ABD'li ve Suudi iş insanları ile önde gelen CEO'lar katılacak.

TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ

Öte yandan Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.