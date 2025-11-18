Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Beyaz Saray’a geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman bin Abdulaziz Beyaz Saray'da bir araya geldi. Prens Selman, ABD'ye yapılan yatırımların 1 trilyon dolara çıkarılacağını açıkladı.
Donald Trump ve Suudi Veliaht Prensi Selman. (Reuters)
Karşılama töreni sırasında savaş uçakları, Washington semalarında uçtu.
OVAL OFİS'E GEÇTİLER
Salman ve Trump, törenin ardından baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.
BEYAZ SARAY'DA YATIRIM PAZARLIĞI
Trump ve Selman ortak basın toplantısında "Suudi Arabistan ile ilişkimiz çok iyi. Suudi Arabistan ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacak. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz." dedi. Selman ise ABD'ye yatırımların 1 trilyon dolara çıkacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, ise Salman için akşam saatlerinde Beyaz Saray'da bir resepsiyon verecek ve ardından resmi akşam yemeği düzenleyecek. Yemeğe Suudi heyeti, ABD'li ve Suudi iş insanları ile önde gelen CEO'lar katılacak.
TRUMP "F-35'LERİ SATACAĞIZ" DEDİ
Öte yandan Trump görüşmeden bir gün önce yaptığı açıklamada ABD'nin Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçakları satacağını söyledi ve "Bunu yapacağız, F-35'leri satacağız." dedi.
RONALDO DA ORADA OLACAK
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcunun, Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi heyetiyle birlikte Trump'ı ziyaret edeceği bildirildi.
Ronaldo ABD topraklarında son kez 2014 yılında forma giydi. 2014 Ağustos ayında Michigan Stadyumu'nda 109.318 taraftarın önünde Real Madrid'de Manchester United ile karşılaştığı maçta yedek olarak oyuna dahil olmuştu.
Son olarak 2016 yılında Portekiz'in Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından ABD'de görüntülenmişti.
Selman ve Trump, Takvim Fotoğraf Arşivi
ABD BASINI İSRAİL'İ İŞARET ETTİ
Trump'ın açıklamasının ardından ABD basını ise İsrail'i işaret etti. ABD Suudi Arabistan arasında normalleşme hamleleri yapılırken The Washington Post, "ABD'nin son teknoloji silah sisteminin koşulsuz satışının İsrail'in Ortadoğu'daki askeri avantajını zayıflatabileceği ve Washington'ın Suudi Arabistan ile İsrail'i ilişkileri normalleştirmeye teşvik etme etkisini azaltabileceği yönündeki endişeleri artırdı." dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly, Suudi liderin Beyaz Saray ziyaretiyle ilgili olarak, "Amerikalılar, ülkemiz için teknoloji, imalat, kritik mineraller, savunma ve daha fazlasını kapsayan daha iyi anlaşmalar bekleyebilir" dedi.
SELMAN NE İSTİYOR?
Muhammed bin Selman'ın Washington ziyaretinin hedeflerinden biri de F-35 anlaşması. Suudi Arabistan'ın fiili lideri ayrıca, gelişmiş ABD bilgisayar çiplerine erişim, potansiyel bir sivil nükleer enerji endüstrisine yardım ve iki ülkenin güvenlik çıkarlarının uyumlu olduğuna dair bir açıklama istiyor.