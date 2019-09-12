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40 farklı ülkeye gol attı!

Portekiz 'nın yıldızı Ronaldo, 'nde Litvanya'yı 5-1 yendikleri maçta 4 gol attı. Efsane oyuncu böylelikle, 40 ayrı ülkeye gol atmış oldu. İşte haberin detayları ve 12 Eylül 2019 tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz spor haberleri...

40 farklı ülkeye gol attı!
Portekiz 'nın yıldızı Ronaldo, 'nde Litvanya'yı 5-1 yendikleri maçta şov yaptı. 4 gol atan Ronaldo performansıyla göz doldurdu. Efsane oyuncu, 40 ayrı ülkeye gol atmış oldu.

GAZİŞEHİR TAM GAZ
Gazişehir Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlılar, Marius Sumudica yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı.

MARMARİS'TE RALLİ ŞOVU
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. yarışı 'de gerçekleştirilecek. , üst üste 2. kez aralarında Sebastien Ogier'in de olduğu hızlı ve cesur pilotları ağırlayacak.

BURSA 3 PUAN İSTİYOR
BURSASPOR Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Osmanlıspor ile oynayacakları maça değinerek, "Hedef 3 puan"dedi.

ESKİŞEHİRSPOR'DA ŞOK
TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör , karşılıklı fesih için yönetimle anlaşamadı. Bunun üzerine Çapa dünkü idmana çıkmadı ve şehri terk etti.

SAKARYASPOR'A DESTEK
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'a 250 bin liralık destekte bulundu. Toyota yetkilileri bu desteğin her zaman süreceğini ifade etti.

GİRESUN HEDEF BÜYÜTTÜ
Deplasmanda spor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü , rakipleri karşısında kazanarak ligde çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

YELKENDE DEV ŞÖLEN
Bu yıl 18. kez düzenlenecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup Yelken Yarışları, 28-29 Eylül'de İstanbul'da yapılacak. 'ndaki organizasyona 800 yelkenci katılacak.

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