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Quaresma ikiye böldü!

maçı öncesi bir grup taraftar Quaresma lehine tezahüratta bulundu. Bir grup ise bu hareketi ıslıklarla karşıladı.

Quaresma ikiye böldü!
Beşiktaşlı taraftarlar, takımdan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan eski oyuncuları Quaresma için maç öncesinde görüş ayrılığına düştü. Maç öncesi siyah-beyazlı takımın ısındığı yarı sahanın yer alan taraftarlar, Portekizli futbolcu lehine tezahüratta bulundu. Diğer yarı sahanın kale arkasında yer alan siyah-beyazlı taraftarlar ise bu duruma ıslıklarla tepki gösterdi.

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