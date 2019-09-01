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evinde 'yi geçemedi

, 37’de Oğulcan’ın şık golüyle öne geçti. Beraberlik golü ise 53’te Vida’dan geldi...Geçen hafta evinde 'ye 3 atan , bu kez sahasında taraftarının yüzünü güldürmedi.

Mehter takımı
Beşiktaş evinde 'ye takıldı... 12. dakikada 'ün ortasında müsait pozisyondaki Ljajic golü bulamadı. 20'de lı Güven Yalçın'ın şutu az farkla dışarı çıktı. 37'de Rizespor golü buldu. De Pauw'un pasına hareketlenen Oğulcan Çağlayan şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.



VİDA KAFASINI ÇALIŞTIRDI
53'te Beşiktaş beraberlik golünü buldu. 'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Vida topu kafayla ağlara gönderdi. 63'te N'Koudou'nun çevirdiği topa kale dibinde kimse dokunamadı.

90+7'DE RİZE DİREĞE TAKILDI
71'de Gökhan Gönül arka direğe ortaladı. Topa hareketlenen N'Koudou istediği vuruşu yapamadı. 90+7'de Rizeli Samudio'nun ortasında Vetrih'in şutu direkten geri geldi.



LENS YUHALANDI
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu , 86'da oyundan çıkarken taraftarların protestosuna maruz kaldı. Lens onlara alkışla karşılık verdi.

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