Beşiktaş evinde Rize'ye takıldı... 12. dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında müsait pozisyondaki Ljajic golü bulamadı. 20'de Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın şutu az farkla dışarı çıktı. 37'de Rizespor golü buldu. De Pauw'un pasına hareketlenen Oğulcan Çağlayan şık bir vuruşla takımını öne geçirdi.
VİDA KAFASINI ÇALIŞTIRDI
53'te Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Caner Erkin'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Vida topu kafayla ağlara gönderdi. 63'te N'Koudou'nun çevirdiği topa kale dibinde kimse dokunamadı.
90+7'DE RİZE DİREĞE TAKILDI
71'de Gökhan Gönül arka direğe ortaladı. Topa hareketlenen N'Koudou istediği vuruşu yapamadı. 90+7'de Rizeli Samudio'nun ortasında Vetrih'in şutu direkten geri geldi.
LENS YUHALANDI
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, 86'da oyundan çıkarken taraftarların protestosuna maruz kaldı. Lens onlara alkışla karşılık verdi.
VİDA KAFASINI ÇALIŞTIRDI
53'te Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Caner Erkin'in ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Vida topu kafayla ağlara gönderdi. 63'te N'Koudou'nun çevirdiği topa kale dibinde kimse dokunamadı.
90+7'DE RİZE DİREĞE TAKILDI
71'de Gökhan Gönül arka direğe ortaladı. Topa hareketlenen N'Koudou istediği vuruşu yapamadı. 90+7'de Rizeli Samudio'nun ortasında Vetrih'in şutu direkten geri geldi.
LENS YUHALANDI
Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, 86'da oyundan çıkarken taraftarların protestosuna maruz kaldı. Lens onlara alkışla karşılık verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.