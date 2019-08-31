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bugün başlıyor! 'ın ilk maçı ile

, ’deki şampiyonada , ve Çekya ile aynı grupta yer alıyor... 'nda 7 takım, 'na direkt katılma hakkı elde edecek. Turnuvada ayrıca 16 takım olimpiyat elemelerinde yer almak için mücadele edecek.

Haydi Türkiye
Potada büyük heyecan bugün start alıyor... Çin'in ev sahipliğindeki 'nda E Grubu'nda mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, sırasıyla Japonya, ABD ve Çekya ile oynayacak. Milliler grupta ilk iki sıra ide yer alırsa adını bir üst tura yazdıracak. 2. turda yine ilk iki sırada yer alırsak son 8'e kalacağız.

​7 TAKIM OLİMPİYAT VİZESİ ALACAK
Dünya Kupası'nda 7 takım, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı elde edecek. Turnuvada ayrıca 16 takım olimpiyat elemelerinde yer almak için mücadele edecek.



ABD MAÇI MERAKLA BEKLENİYOR
Turnuvadaki ilk maçında yarın ile karşılaşacak 12 Dev Adam'ın salı günü kupanın favorisi, yıldızlar topluluğu ABD'ye karşı göstereceği performans merakla bekleniyor.


TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

YARIN
11:30 -Japonya

3 EYLÜL SALI
15:30 -Türkiye

5 EYLÜL PERŞEMBE
11:30 Türkiye-Çekya

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