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sonunda bombayı patlattı! Falcao Cimbom'da...

Sarı-Kırmızılılar 1.5 aydır uğraştığı de mutlu sona ulaştı... Dün itibariyle tüm anlaşmalar tamamlandı... Yarın 'a gelecek olan Falcao Ataköy'de bir otelde konaklayacak... Cuma günü de statta resmi imzayı atacak.

Ve Falcao Cimbom'da

GELDİ, gelmiyor oldu, olmuyor derken sonunda Radamel Falcao Galatasaray'da... Sarı- Kırmızılılar 1.5 aydır uğraştığı de mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 15 gün önce Falcao ile ön protokol yapan Galatasaray dün de Monaco ile bütün anlaşmaları tamamladı.

19.05'TE KAP'A BİLDİRİLECEK
YÖNETİMİN bugün saat 19.05'te transferi KAP'a bildirmesi bekleniyor. 33 yaşındaki yıldız yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. Falcao, Ataköy'de lüks bir otelde konaklayacak.

KONTROLDEN GEÇECEK
GOLCÜ futbolcu ardından sağlık kontrolünden geçecek. Cuma günü ise beklenen an gelecek. TT Stadı'nda imza törene düzenlenecek.

KONYA MAÇINDA KADRODA
TARAFTARA açılacak imza töreni, Galatasaray açısından da bir ilk olacak. Falcao eğer hazır görülürse pazar günü Atiker Konyaspor önünde kadroda olacak

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