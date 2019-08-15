Liverpool ile Chelsea arasındaki dev mücadelenin 14. dakikasında sahaya taraftar girdi. Taraftarın saha dışına çıkarılmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. Sahaya giren taraftarın ise kimliği ortaya çıktı. Deli Mi Ne? Liverpol Chelsea maçında sahaya girdi! O anların görüntülerinde görünen ünlü isimin hayranları araştırma yapmaya başladı. Youtube fenomeni olarak sosyal medyada sıkı bir takipçi sayısına sahip olan Fester Abdü'nün gerçek ismi ve soyadı Ali Abdüsselam Yılmaz'dır. Tam net olmamakla birlikte bazı kaynaklardan erişilen bilgiye göre aslen Adana'lıdır.