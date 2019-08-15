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  • 15.08.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 11:59

maçında sahaya giren YouTuber ve 4 arkadaşı gözaltına alındı

Vodafone Park'ta oynanan - maçında sahaya giren Youtuber'a büyük şok! Süper Kupa finalinde sahaya giren YouTuber ve onu görüntüleyen 4 arkadaşı gözaltına alındı.

Sahaya giren Youtuber'a büyük şok! Bu sabah...

Beşiktaş Park'ta ve arasında oynan finalini sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün müsabakayla ilgili olarak aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde, maç öncesi, yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı. Çalışmalarda 13 Türk taraftar da karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

SAHAYA GİREN VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile arkadaşları da yer alıyor. Maçın oynandığı sıra sahaya giren Ali A.Y. ve onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

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