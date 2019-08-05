G.Saray taraftarının Falcao transferinin gerçekleşmesi için satışını dört gözle beklediği Mbaye Diagne için kritik hafta... Senegalli yıldızın satışının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Cimbom'un Katar temsilcisi Al Rayyan ile el sıkıştığı ancak sürpriz bir gelişmenin yaşanabileceği konuşuluyor.
- Spor
- 05.08.2019
- Gazete
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