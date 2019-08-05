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golcünün kaderi bu hafta içinde netlik kazanacak

Diagne için kritik hafta
G.Saray taraftarının Falcao transferinin gerçekleşmesi için satışını dört gözle beklediği Mbaye Diagne için kritik hafta... Senegalli yıldızın satışının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Cimbom'un temsilcisi Al Rayyan ile el sıkıştığı ancak sürpriz bir gelişmenin yaşanabileceği konuşuluyor.

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