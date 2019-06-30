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'den ve Mahmut Tekdemir bombası

F.Bahçe, G.Saray’ın eski yıldızı için Arabistan’da pazarlıkları bitirmek üzere... Sarı-Lacivertliler, 'ın da istediği 'le de anlaşmaya vardı...

Fenerbahçe'de 2 bomba yolda
MAX Kruse'yi renklerine katan Fenerbahçe, de hız kesmiyor. Sarı-Lacivertliler, 'dan 'ın Al İttihad takımına transfer olan Garry Rodrigues'le her konuda anlaştı.



Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'da oynamaya alışamadığı ve mutsuz olduğu Al İttihad yöneticilerini de Rodrigues'i kiralık vermeye sıcak baktıkları belirlendi.



MİRSAD TÜRKCAN ARABİSTAN'DA
Menajerlik yapan 'nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan'ın Suudi Arabistan'da kiralık görüşmelerini bizzat yürüttüğü ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, orta sahaya ise sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim .

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ
Mahmut'la her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'i ikna etmesi için Emre Belözoğlu'nu devreye soktu. F.Bahçe 'ın istediği ancak alamadığı 31 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti.

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