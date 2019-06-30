MAX Kruse'yi renklerine katan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olan Garry Rodrigues'le her konuda anlaştı.
Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'da oynamaya alışamadığı ve mutsuz olduğu Al İttihad yöneticilerini de Rodrigues'i kiralık vermeye sıcak baktıkları belirlendi.
MİRSAD TÜRKCAN ARABİSTAN'DA
Menajerlik yapan Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan'ın Suudi Arabistan'da kiralık görüşmelerini bizzat yürüttüğü ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, orta sahaya ise sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Başakşehirli Mahmut Tekdemir.
EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ
Mahmut'la her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'i ikna etmesi için Emre Belözoğlu'nu devreye soktu. F.Bahçe Beşiktaş'ın istediği ancak alamadığı 31 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti.
Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan'da oynamaya alışamadığı ve mutsuz olduğu Al İttihad yöneticilerini de Rodrigues'i kiralık vermeye sıcak baktıkları belirlendi.
MİRSAD TÜRKCAN ARABİSTAN'DA
Menajerlik yapan Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan'ın Suudi Arabistan'da kiralık görüşmelerini bizzat yürüttüğü ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, orta sahaya ise sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Başakşehirli Mahmut Tekdemir.
EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ
Mahmut'la her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Başakşehir'i ikna etmesi için Emre Belözoğlu'nu devreye soktu. F.Bahçe Beşiktaş'ın istediği ancak alamadığı 31 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti.
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