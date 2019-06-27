NABIL Dirar'ın menajeri Kouider, Fas basınına konuştu. Kouider, "Dirar'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Ayrılmak gibi bir düşüncesi yok ve önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşamak istiyor" dedi.
NABIL Dirar'ın menajeri Kouider, Fas basınına konuştu. Kouider, "Dirar'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Ayrılmak gibi bir düşüncesi yok ve önümüzdeki sezon şampiyonluk yaşamak istiyor" dedi.
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