Skrtel’de umutlar bitmedi

Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Skrtel, kendisine gelen diğer tekliflere de olumlu yanıt vermedi. Başta Parma olmak üzere kendisini isteyen tüm kulüplerden 3 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, hiçbirinden olumlu yanıt alamadı. F.Bahçe'nin verdiği ücretin hepsinden fazla olduğu süresinnin ise 1+1 yıllık olduğu biliniyor. Ersun Yanal'ın sıcak baktığı Skrtel'de her an yeni bir gelişme yaşanabilir.