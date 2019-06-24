Bugünkü
Takvim

’de umutlar bitmedi

Skrtel’de umutlar bitmedi
Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen Skrtel, kendisine gelen diğer tekliflere de olumlu yanıt vermedi. Başta Parma olmak üzere kendisini isteyen tüm kulüplerden 3 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, hiçbirinden olumlu yanıt alamadı. F.Bahçe'nin verdiği ücretin hepsinden fazla olduğu süresinnin ise 1+1 yıllık olduğu biliniyor. Ersun Yanal'ın sıcak baktığı Skrtel'de her an yeni bir gelişme yaşanabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSkrtel’de umutlar bitmedi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri