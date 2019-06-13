Türk yarışçılığının unutulmaz safkanlarından, Gazi Koşusu şampiyonu ve rekortmeni Bold Pilot adına düzenlenen mücadele, dün Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Kariyerine başladığı 1995 yılından itibaren pistteki sıra dışı duruşu ile herkesin sevgilisi haline gelen ve adına film yapılan efsane yarış atı Bold Pilot Koşusu'nda daha önce start almamış 2 yaşlı safkan İngiliz tayları 1000 metre çim pistte mücadele etti. 11 tayın start aldığı koşuda, Hakan Kefoğlu'nun sahibi ve yetiştiricisi olduğu safkan ANAKIN jokeyi Hışman Çizik idaresinde galibiyete ulaşan isim oldu. Bold Pilot ve jokey Halis Karataş'ın hayatını konu alan "Bizim için Şampiyon" filminin başrol oyuncuları da dün Veliefendi'deydi.
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