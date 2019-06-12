“Bizim için Şampiyon” filmi Veliefendi Hipodromu'nda yarışseverlerle buluşacak

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün duygu dolu anlar yaşanacak. Tarihi hipodromda, kariyeri boyunca katıldığı birçok önemli koşudan zaferle ayrılan efsane safkan Bold Pilot için koşu yapılacak. İlkbahar-yaz sezonunun 25. yarış gününde, 8 koşulu programın 3. mücadelesi olarak 2 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus bin metre mesafede çim pistte koşulacak Bold Pilot Koşusu, saat 15.30'da yarış tutkunları ile buluşacak.
FİLM AKŞAM 9'DA
Aynı günün akşamında Veliefendi Hipodromu'nda "Açık Havada Sinema Günleri" etkinlikleri başlayacak. Bold Pilot ile Türk atçılığının yetiştirmiş olduğu en başarılı jokeylerden Halis Karataş'ın hayatını konu alan "BİZİM İÇİN ŞAMPİYON" filmi, saat 21.00'de yarışseverlerle buluşacak...
Filmde; Karataş çiftini canlandıran Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah da Veliefendi'de olacak.
FİLM AKŞAM 9'DA
Aynı günün akşamında Veliefendi Hipodromu'nda "Açık Havada Sinema Günleri" etkinlikleri başlayacak. Bold Pilot ile Türk atçılığının yetiştirmiş olduğu en başarılı jokeylerden Halis Karataş'ın hayatını konu alan "BİZİM İÇİN ŞAMPİYON" filmi, saat 21.00'de yarışseverlerle buluşacak...
Filmde; Karataş çiftini canlandıran Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah da Veliefendi'de olacak.
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