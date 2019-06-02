Adana Demirspor’da Ümit Özat’la devam

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özat ile lig maçları devam ederken yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek Özat'ın yeni sezonda da takımın başında olacağı kaydedildi.
- Spor
- 02.06.2019
- Gazete
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