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Adana Demirspor’da Ümit Özat’la devam
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kulübü, teknik direktör ile yolların ayrılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özat ile lig maçları devam ederken yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek Özat'ın yeni sezonda da takımın başında olacağı kaydedildi.

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