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Fabri 'tan teklif bekliyor

İspanyol kaleci ’tan gelecek olan teklifi bekliyor.

Fabri’nin gözü yönetimde

Fulham'da forma giyen ancak geçtiğimiz sezon çok az şans bulan Fabri'nin gözünün Yönetimi'nde olduğu öğrenildi. İspanyol eldivenin geri dönmeyi çok istediği ve gelişmeleri takip ettiği gelen bilgiler arasında.

GÖRÜŞME YAPILACAK
Komitesi üyelerinden 'in Ada'da yapacağı transfer görüşmeleri sırasında Fabri için Fulham kulübüyle görüşeceği öne sürüldü.

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