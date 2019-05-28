Fulham'da forma giyen ancak geçtiğimiz sezon çok az şans bulan Fabri'nin gözünün Beşiktaş Yönetimi'nde olduğu öğrenildi. İspanyol eldivenin geri dönmeyi çok istediği ve gelişmeleri takip ettiği gelen bilgiler arasında.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Transfer Komitesi üyelerinden Umut Güner'in Ada'da yapacağı transfer görüşmeleri sırasında Fabri için Fulham kulübüyle görüşeceği öne sürüldü.