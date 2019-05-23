Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi yarınki Kasımpaşa maçıyla sona eriyor. Kartal 4 yıllık Güneş döneminde 2 şampiyonluk yaşarken Avrupa'da büyük başarılar elde etti. Devler Ligi'nde Beşiktaş topladığı 14 puanla Türk ekipleri arasında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

GRUPTAN NAMAĞLUP ÇIKTILAR

DEVLER Ligi'nde gruptan namağlup çıkan ilk Türk ekibi unvanını Güneş'le alan Kartal attığı 11 golle de gol rekorunu ele geçirdi. Güneş'li Beşiktaş Portekiz ekiplerine dış sahada üstünlük kuran ilk Türk ekibi oldu.

DIŞ SAHADA 3 MAÇI DA KAZANDILAR

GRUP aşamasında deplasmandaki 3 maçı da kazanan ilk Türk ekibi olan Beşiktaş yine Güneş'le Şampiyonlar Ligi'nde en çok galibiyete ulaşan takım unvanını da yakaladı. Güneş döneminde Beşiktaş ayrıca Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı. Lyon'a penaltılarla elenerek yarı final şansını kaybetti.

198 MAÇTA 116 KEZ GÜLDÜLER

Beşiktaş Güneş döneminde 198 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 116 galibiyet, 46 beraberlik, 36 yenilgi aldı.