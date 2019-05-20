Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray hem maddi hem manevi olarak kazandı... Sarı- Kırmızılılar 22. şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldıza bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe ile farkı 3'e, Beşiktaş ile de 7'ye çıkarmayı başardı. Cimbom ayrıca yaklaşık 500 milyonluk bir geliri de kasasına koyacak.



​DEVLER LİGİ DE İHYA EDECEK

Galatasaray şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için de ayak bastı parası, yayın-tribün geliri ve bonuslarıyla birlikte 40 milyon Euro'yu (200 milyon lira) gibi önemli bir rakamı kasasına koyacak.







​TÜM ŞAMPİYONLUKLARA PARA

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılılar sıralama bonusu olarak da 30 milyon gibi önemli bir rakamı elde edecek. TFF bu sezon geçmiş şampiyonluk başına 2.7 milyon lira para verecek.



​BÜYÜK BİR KAZANÇ SAĞLANACAK

Galatasaray 22. şampiyonluk için 55-60 milyon lira arasında bir kazanç elde edecek. G.Saray yayın havuzundan da 100 milyon lira elde edecek. Böylece Sarı-Kırmızılılar kasayı da doldurmuş olacak.







Bitiş düdüğü ile birlikte saha bayram yerine döndü. Futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutladı.







Muslera eşi ve çocuğu ile birlikte kupa pozu vermeyi ihmal etmedi.