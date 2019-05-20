Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray hem maddi hem manevi olarak kazandı... Sarı- Kırmızılılar 22. şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldıza bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe ile farkı 3'e, Beşiktaş ile de 7'ye çıkarmayı başardı. Cimbom ayrıca yaklaşık 500 milyonluk bir geliri de kasasına koyacak.
DEVLER LİGİ DE İHYA EDECEK
Galatasaray şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için de ayak bastı parası, yayın-tribün geliri ve bonuslarıyla birlikte 40 milyon Euro'yu (200 milyon lira) gibi önemli bir rakamı kasasına koyacak.
TÜM ŞAMPİYONLUKLARA PARA
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Sarı-Kırmızılılar sıralama bonusu olarak da 30 milyon gibi önemli bir rakamı elde edecek. TFF bu sezon geçmiş şampiyonluk başına 2.7 milyon lira para verecek.
BÜYÜK BİR KAZANÇ SAĞLANACAK
Galatasaray 22. şampiyonluk için 55-60 milyon lira arasında bir kazanç elde edecek. G.Saray yayın havuzundan da 100 milyon lira elde edecek. Böylece Sarı-Kırmızılılar kasayı da doldurmuş olacak.
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- 20.05.2019
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Galatasaray adeta bir taşla iki kuş vurdu! Müthiş gelir...
Cimbom, yayın geliri, şampiyonluk primi ve bonusları ile birlikte 500 milyonluk bir gelirin sahibi olacak... Sarı-Kırmızılılar ayrıca 22. şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldıza bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe ile farkı 3'e, Beşiktaş ile de 7'ye çıkarmayı başardı.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray hem maddi hem manevi olarak kazandı... Sarı- Kırmızılılar 22. şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldıza bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe ile farkı 3'e, Beşiktaş ile de 7'ye çıkarmayı başardı. Cimbom ayrıca yaklaşık 500 milyonluk bir geliri de kasasına koyacak.
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