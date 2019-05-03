Messi izleyenleri yine mest etti... Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında iki gol birden attı. Messi'nin özellikle frikikten attığı gol ise süper ötesiydi. Tangocu yıldız, Liverpool maçındaki performansıya bir kez daha tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.



BİR KEZ DAHA ZİRVEYE TAŞIYOR

BARÇA'NIN yıldızı Messi, Liverpool'a attığı golle Devler Ligi'ndeki gol sayısını 112'ye yükseltti. Arjantinli top cambazı, İspanyol devi Barcelona'yı bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşımaya çok yaklaştı.



SEZON BAŞINA 60 GOLE KATKI

Barcelona'da görev aldığı 14 sezonda 683 maça çıktı. 600 gole imza attı. 231 asist yaptı. Ortalamalara göz attığımızda ise sezon baına 49 maç, 43 gol ediyor. 60 gole katkı yapıyor. Maç başına 1.2 gole katkısı var.



90'A GİTTİĞİ İÇİN ŞANSLIYDIM​

Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının ardından attığı harika frikik golü ile ilgili konuştu. Messi, "Vuruşu yaptıktan sonra Alisson'a baktım. Topa inanılmaz sıçradı. Tam 90'a gittiği için şanslıydım" dedi.



BU GOLÜ İZLEMEK TERAPİ GİBİ

Messı, Liverpool'a hafızalardan silinmeyecek bir frikik golü attı. Bu gol için Avrupa medyasından ilginç yorumlar geldi. En ilginci ise, "Messi terapi gibi bir gole imza attı" şeklindeydi.