DERBİ

kaderini belirleyecek olanderbisi için geri sayım sürüyor... Pazar günkü dev maç, ezeli rakipler kadar'in de düellosuna sahne olacak. İki usta teknik adamın sahaya süreceği 11'ler ve yapacağı taktik hamleler belki deçözecek.kurt hoca da büyük maçlardaki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor...kariyeri boyunca çıktığısadecekaybetti. Tecrübeli hoca tamelde etti.ise'ın başında en çok derbi galibiyetini'a karşı elde etti... Başarılı teknik adam, Sarı- Kırmızılılar'a karşı çıktığıkazanırken, yalnızca 1 yenilgi yaşadı.teknik adam kariyerleri boyuncakarşı karşıya gelirken,7 galibiyetle üstünlük kurdu.ise sadece 2 kez gülebildi. Pazar günü kimin üstün geleceği ise merak konusu.