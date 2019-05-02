Ligin kaderini belirleyecek olan Galatasaray- Beşiktaş derbisi için geri sayım sürüyor... Pazar günkü dev maç, ezeli rakipler kadar Fatih Terim ve Şenol Güneş'in de düellosuna sahne olacak. İki usta teknik adamın sahaya süreceği 11'ler ve yapacağı taktik hamleler belki de zirvede düğümü çözecek.
21 DERBİ GALİBİYETİ ALDI
İki kurt hoca da büyük maçlardaki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor... Fatih Terim kariyeri boyunca çıktığı 57 derbinin sadece 15'ini kaybetti. Tecrübeli hoca tam 21 galibiyet elde etti.
EN ÇOK G.SARAY'I YENDİ
Şenol Güneş ise Beşiktaş'ın başında en çok derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı elde etti... Başarılı teknik adam, Sarı- Kırmızılılar'a karşı çıktığı 7 sınavın 5'ini kazanırken, yalnızca 1 yenilgi yaşadı.
TERİM, GÜNEŞ'E 7-2 ÜSTÜN
İki teknik adam kariyerleri boyunca 14 kez karşı karşıya gelirken, Terim 7 galibiyetle üstünlük kurdu. Şenol Güneş ise sadece 2 kez gülebildi. Pazar günü kimin üstün geleceği ise merak konusu.
21 DERBİ GALİBİYETİ ALDI
İki kurt hoca da büyük maçlardaki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor... Fatih Terim kariyeri boyunca çıktığı 57 derbinin sadece 15'ini kaybetti. Tecrübeli hoca tam 21 galibiyet elde etti.
EN ÇOK G.SARAY'I YENDİ
Şenol Güneş ise Beşiktaş'ın başında en çok derbi galibiyetini Galatasaray'a karşı elde etti... Başarılı teknik adam, Sarı- Kırmızılılar'a karşı çıktığı 7 sınavın 5'ini kazanırken, yalnızca 1 yenilgi yaşadı.
TERİM, GÜNEŞ'E 7-2 ÜSTÜN
İki teknik adam kariyerleri boyunca 14 kez karşı karşıya gelirken, Terim 7 galibiyetle üstünlük kurdu. Şenol Güneş ise sadece 2 kez gülebildi. Pazar günü kimin üstün geleceği ise merak konusu.
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