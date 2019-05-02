İspanyollar’dan Petagna iddiası

Beşiktaş'la ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi SPAL takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Atalanta'da olan Andrea Petagna ile ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki golcü oyuncunun Atalanta ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.
- Spor
- 02.05.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.