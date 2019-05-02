İspanyollar’dan Petagna iddiası Kartal’ın İtalyanlar’ın genç forvetiyle ilgilendiği yazıldı...

Beşiktaş'la ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi SPAL takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Atalanta'da olan Andrea Petagna ile ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki golcü oyuncunun Atalanta ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.