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İspanyollar’dan Petagna iddiası

Kartal’ın İtalyanlar’ın genç forvetiyle ilgilendiği yazıldı...

İspanyollar’dan Petagna iddiası
Beşiktaş'la ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın İtalyan temsilcisi SPAL takımında kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Atalanta'da olan Andrea Petagna ile ilgilendiği belirtildi. 23 yaşındaki golcü oyuncunun Atalanta ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor.

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