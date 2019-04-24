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Yarı finalde ikinci raunt

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş maçları bugün sta ratlıyor. Akhisar bugün Ümraniye ile karşılaşacak. G.Saray ise yarın Yeni Malatyaspor ile rövan mş açına çıkacak. Maçlar A Spor’da

Yarı finalde ikinci raunt
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşları bugün start alıyor. Yarı finalin ilk maçında Akhisar evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Akigolar geçen sezon olduğu gibi adını finale yazdırmak istiyor. Yarı finalin diğer ayağında ise Yeni Malatya sahasında G.Saray ile mücadele edecek. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maç golsüz sona ermişti. Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.

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