Yarı finalde ikinci raunt

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşları bugün start alıyor. Yarı finalin ilk maçında Akhisar evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Akigolar geçen sezon olduğu gibi adını finale yazdırmak istiyor. Yarı finalin diğer ayağında ise Yeni Malatya sahasında G.Saray ile mücadele edecek. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maç golsüz sona ermişti. Maçlar A Spor'dan yayınlanacak.
- Spor
- 24.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.