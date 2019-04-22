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Akbaba performansı ile herkesi şaşırtıyor

G.Saray’a 60 milyon liraya mal olan tarak kemiği kırığı nedeniyle 13 maç kaçırdı. Sakatlık dönüşü ise 9 haftada sadece 1 asist yaptı, hiçbir maçta 90 dakika sahada kalamadı...



Emre Akbaba sezon başında Türkiye'nin en çok konuşulan futbolcusuydu... Transferiyle Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşüren milli futbolcu ardından tercihini Sarı- Kırmızılılar'dan yana kullanmıştı. Galatasaray, Emre için bonservis ve maaşla birlikte 60 milyon liralık yükün altına girmişti.

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