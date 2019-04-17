Halı saha yıldızı Benzia

Fenerbahçe'de devre arasında lig kadrosundan çıkartılan ve sadece Avrupa maçları kadrosunda yer alan Yassine Benzia, Sarı-Lacivertli ekibin UEFA'dan elenmesi sınrasında sezonu fiilen kapatmıştı. Çalışmalarını tek başına sürdüren Cezayirli orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde halı sahada maç yaparken görüntülendi. Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro kazanan Benzia, böylece halı sahaların en pahalı oyuncsu ünvanını da elde etti.
- Spor
- 17.04.2019
- Gazete
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