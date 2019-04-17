Bugünkü
Takvim

yıldızı

Yılda 1.5 milyon kazanan , maçlarının en pahalı oyuncusu oldu.

Halı saha yıldızı Benzia
Fenerbahçe'de devre arasında lig kadrosundan çıkartılan ve sadece Avrupa maçları kadrosunda yer alan Yassine Benzia, Sarı-Lacivertli ekibin UEFA'dan elenmesi sınrasında sezonu fiilen kapatmıştı. Çalışmalarını tek başına sürdüren Cezayirli orta saha oyuncusu geçtiğimiz günlerde da maç yaparken görüntülendi. Fenerbahçe'den yılda 1.5 milyon Euro kazanan Benzia, böylece halı sahaların en pahalı oyuncsu ünvanını da elde etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriHalı saha yıldızı Benzia
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri