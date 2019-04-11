İbrasızlık yakışmadı

G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, genel kurul sonrasında çıkan ibrasızlık durumunun 114 yıllık köklü bir tarihe sahip olan kulübe yakışmadığını söyledi.
İYİ ANALİZ ETMELİYİZ
Hamamcıoğlu, "Söz konusu genel kurulda söz alan konuşmacıların ve oylama sırasında iradelerini ifade eden üyelerin kararları çok önemlidir ve demokrasilerde yok sayılamaz. Bu genel kuruldan çıkan sonucu çok çok iyi analiz etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Kurulda söz alan Taner Aşkın ise, "İğneyi kendimize batıralım. Genel Kurul olarak doğru mu hareket ediyoruz? Yönetimin belirttiği projelerde hiçbir ilerleme yok. Beyler, önceki dönemin mirası bitti. Sözde 'Ben sabahlara kadar uyumuyorum' diyenlere değil fiilen bunu yapanlara oyumuzu verelim. İnan Kıraç, ne olursun ellerini Galatasaray'ın üzerinden çek.'' dedi.
ÖZDOĞAN: ASIL BEKA SORUNU BUDUR
Galatasaray kongre üyesi Ahmet Özdoğan dün Divan Kurulu'nda önemli açıklamalara imza attı. Özdoğan, bir video izlettikten sonra, "Galatasaray, ikiye bölünmüş. Siz hangi 'Re re re, ra ra ra'sınız? Asıl beka sorunu budur" açıklamalarına imza attı.
İYİ ANALİZ ETMELİYİZ
Hamamcıoğlu, "Söz konusu genel kurulda söz alan konuşmacıların ve oylama sırasında iradelerini ifade eden üyelerin kararları çok önemlidir ve demokrasilerde yok sayılamaz. Bu genel kuruldan çıkan sonucu çok çok iyi analiz etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Kurulda söz alan Taner Aşkın ise, "İğneyi kendimize batıralım. Genel Kurul olarak doğru mu hareket ediyoruz? Yönetimin belirttiği projelerde hiçbir ilerleme yok. Beyler, önceki dönemin mirası bitti. Sözde 'Ben sabahlara kadar uyumuyorum' diyenlere değil fiilen bunu yapanlara oyumuzu verelim. İnan Kıraç, ne olursun ellerini Galatasaray'ın üzerinden çek.'' dedi.
ÖZDOĞAN: ASIL BEKA SORUNU BUDUR
Galatasaray kongre üyesi Ahmet Özdoğan dün Divan Kurulu'nda önemli açıklamalara imza attı. Özdoğan, bir video izlettikten sonra, "Galatasaray, ikiye bölünmüş. Siz hangi 'Re re re, ra ra ra'sınız? Asıl beka sorunu budur" açıklamalarına imza attı.
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