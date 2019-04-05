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scout ekibi Portekiz’den bu kez Chiquinho’ya kanca attı

Moreirense’de oynayan 23 yaşındaki orta alan oyuncusu bu sezon Portekiz Ligi’nde 7 gol ve 7 asistlik süper performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı..



Transfer çalışmalarında scout ekibinin çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray gözünü birkez daha Portekiz'e dikti. Devre arasında Chaves'ten düşük bir maliyetle transfer ettiği Marcao'dan çok memnun kalan Sarı- Kırmızılılar'ın yeni hedefi Morierense formasını giyen Chiquinho.

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Scout ekibinin bir süredir yakından takip ettiği 23 yaşındaki orta alan oyuncusu gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Chiquinho ligdeki 27 maçta 7 gole imzasını attı.

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