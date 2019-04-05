Transfer çalışmalarında scout ekibinin çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray gözünü birkez daha Portekiz'e dikti. Devre arasında Chaves'ten düşük bir maliyetle transfer ettiği Marcao'dan çok memnun kalan Sarı- Kırmızılılar'ın yeni hedefi Morierense formasını giyen Chiquinho.
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Scout ekibinin bir süredir yakından takip ettiği 23 yaşındaki orta alan oyuncusu gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Chiquinho ligdeki 27 maçta 7 gole imzasını attı.
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