Beşiktaş yeni sezonda öncelikle forveti sağlama alacak. Burak Yılmaz'a alternatif bir futbolcu arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim Cenk Tosun ve Vedat Muriqi'nin ardından bu kez de menajeri tarafından önerilen Eren Derdiyok'u da listesine aldı. Bu oyuncunun G.Saray'la sözleşmesi Mayıs'ta bitiyor.
G.SARAY GÖZDEN ÇIKARMIŞTI
GALATASARAY tarafından gözden çıkarılan ve 2. yarı kadro dışı kalan Eren Derdiyok'un Beşiktaş'a yararının dokunacağına inanan yönetim bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.
ASTRONOMİK RAKAMA HAYIR
Yeni sezonda küçülmeyi düşünen ve bu nedenle astronomik transferlerden kaçınacak olan yönetim Eren Derdiyok'la makul bir rakam istemesi durumunda masaya oturacak.
EREN DE GELMEK İSTİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin Eren Derdiyok dışında Cenk Tosun ve Vedat Muriqi alternatiflerini de masaya yatıracağı ve ondan sonra karar kılacağı öğrenildi. Bu arada Eren'in Beşiktaş'tan gelecek olan bir teklife hayır demeyeceği öne sürüldü.
G.SARAY GÖZDEN ÇIKARMIŞTI
GALATASARAY tarafından gözden çıkarılan ve 2. yarı kadro dışı kalan Eren Derdiyok'un Beşiktaş'a yararının dokunacağına inanan yönetim bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.
ASTRONOMİK RAKAMA HAYIR
Yeni sezonda küçülmeyi düşünen ve bu nedenle astronomik transferlerden kaçınacak olan yönetim Eren Derdiyok'la makul bir rakam istemesi durumunda masaya oturacak.
EREN DE GELMEK İSTİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin Eren Derdiyok dışında Cenk Tosun ve Vedat Muriqi alternatiflerini de masaya yatıracağı ve ondan sonra karar kılacağı öğrenildi. Bu arada Eren'in Beşiktaş'tan gelecek olan bir teklife hayır demeyeceği öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.