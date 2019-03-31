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takımına bir alkış daha

Bu kez de gole giderken, rakip futbolcu sakatlandığı için topu dışarı attılar.

U14 takımına bir alkış daha
Geçtiğimiz hafta Galatasaray U14 takımının oyuncusu Beknaz Almazbekov, haksız olduğunu düşündüğü penaltıyı dışarıya atarak büyük alkış almıştı. Sarı- Kırmızılılar dün de büyük bir Fair Play örneğine imza attı. Başakşehir'le oynanan maçta rakip oyuncunun sakatlandığını gören Emirhan Kayar, gol pozisyonunda olmasına rağmen topu taça attı. Bu hareket de alkış topladı.

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