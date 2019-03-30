Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve UEFA kıskacı nedeniyle bonservisi elinde oyuncuları takibe alan Galatasaray'da Ryan Babel sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Babel, İngiliz kulübüne 6 aylık imza atmıştı.
- Spor
- 30.03.2019
- Gazete
Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'i kadrosuna katıyor
Galatasaray devre arasında Beşiktaş’tan Fulham’a transfer olan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel’le el sıkıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim ismi Fenerbahçe ile de anılan Hollandalı yıldıza kısa süre içinde imzayı attıracak.
Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve UEFA kıskacı nedeniyle bonservisi elinde oyuncuları takibe alan Galatasaray'da Ryan Babel sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Babel, İngiliz kulübüne 6 aylık imza atmıştı.
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