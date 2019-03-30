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, 'ın eski yıldızı 'i kadrosuna katıyor

devre arasında ’tan Fulham’a olan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ’le el sıkıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim ismi ile de anılan lı yıldıza kısa süre içinde imzayı attıracak.



Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve UEFA kıskacı nedeniyle bonservisi elinde oyuncuları takibe alan Galatasaray'da Ryan Babel sesleri yükseliyor... Sarı- Kırmızılılar devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Babel, İngiliz kulübüne 6 aylık imza atmıştı.

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