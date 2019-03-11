Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı iki stoper Luyindama ve Marcao bugün göz hapsinde olacak. Avrupa devlerinin scoutlarının Antalyaspor ile oynanacak maçta iki yıldız ismi izleyeceği belirtildi. Scoutların, Alman, İngiliz ve İtalyan kulüplerinde görevli oldukları öğrenildi.