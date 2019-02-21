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Valbuena derbiye kilitlendi

Adalesinde kanama olduğu için Zenit maçı kadrosuna alınmayan Valbuena, derbiye hazırlanıyor.

Valbuena derbiye kilitlendi
Adalesinde kanama olduğu için Zenit maçı kadrosuna alınmayarak 'da bırakılan Mathieu Valbuena çalışmalarına burda devam ediyor. Zenit maçında oynaması durumunda kanamasının yırtığa dönüşebileceği tesbit edilen Fransız yıldız tüm konsantrasyonunu Beşiktaş derbisine vermiş durumda. Valbuena'nın Beşiktaş derbisinde oynama ihtimali ise çok yüksek. Fransız futbolcu, "Zenit maçında olmayacağım için üzgünüm ama doktorların kararı bu yönde. Hocam görev verirse Beşiktaş derbisinde tüm gücümü ortaya koyacağım" dedi.

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