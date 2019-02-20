G.Saray bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon takıma Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi gelecek vaat eden gençleri takıma kazandıran scout ekibi bu kez de gözünü Çekya'nın Jablonec takımında forma giyen Michal Travnik'e çevirdi.
POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU
Scout ekibi tarafından bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenen Çek futbolcu performansıyla göz doldurdu. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu takımının gözbebeği oldu.
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