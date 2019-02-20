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yönetimi 24 yaşındaki Travnik'i takibe aldı

, ve gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi rotasını ’te oynayan Travnik’e çevirdi. Genç yıldız performansıyla göz dolduruyor. Yönetimi sezon sonunda 'yı satmayı kafasına koydu. Her maçı izlenen Travnik, Faslı yıldızın yerine düşünülüyor.




G.Saray bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon takıma Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi gelecek vaat eden gençleri takıma kazandıran scout ekibi bu kez de gözünü Çekya'nın Jablonec takımında forma giyen Michal Travnik'e çevirdi.

POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU
Scout ekibi tarafından bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenen Çek futbolcu performansıyla göz doldurdu. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu takımının gözbebeği oldu.

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