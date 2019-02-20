bir yandan şampiyonluk savaşı verirken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon takımavegibi gelecek vaat eden gençleri takıma kazandırantakımında forma giyen'e çevirdi.ekibi tarafından bir süredir hem yerinde hem de videolardan izlenenfutbolcu performansıyla göz doldurdu. Potansiyeli yüksek bir orta saha oyuncusu olan 24 yaşındaki oyuncu takımının gözbebeği oldu.