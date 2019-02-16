Bu kez de forvet sendromu!

Sezonun ilk yarısını forvetsiz geçiren Galatasaray, Diagne ile oynamaya alışamadı. Senegalli yıldız, Trabzonspor ve Benfica önünde toplam 55 kez topla buluşabilirken, performansı hayal kırıklığı yarattı. Fatih Terim bu konuda özel önlemler alacak.