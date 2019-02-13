Galatasaray - Benfica maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek olan Galatasaray, ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek. Bir üst tura çıkabilmek için hazırlanan Galatasaray, evinde iyi bir skor elde ederek, rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Peki, Galatasaray - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Galatasaray - Benfica maçı ile ilgili merak edilenler...

GALATASARAY - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak Galatasaray - Benfica maçı 14 Şubat Perşembe günü saat 20.55'te başlayacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canı olarak yayınlanacak.

Galatasaray ile Benfica arasındaki rövanş karşılaşması, 21 Şubat Perşembe günü Portekiz'de oynanacak.

MİTROGLOU LİSTEDE YOK

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede ismi yer almayan yeni transfer Kostas Mitroglou, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında kadrosuna kattığı oyunculardan Mbaye Diagne, Marcao ve Christian Luyindama'yı UEFA'ya bildirirken, Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'in ismi listede yer almadı.

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Mariano Filho, son antrenmanda takımla çalıştı.

BENFİCA'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Galatasaray'ın rakibi Benfica, sakatlıkları bulunan 2 oyuncusunun yanı sıra 3 as futbolcusunu da İstanbul'a getirmedi.

Portekiz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Jardel Vieira ve Ljubomir Fejsa ile as oyuncular Alejandro Grimaldo, Pizzi ile Jonas, İstanbul kafilesinde yer almadı.

FATİH TERİM 5 BİN 461 GÜN SONRA KAZANDIĞI KUPADA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 bin 461 gün (14 yıl, 11 ay, 11 gün) sonra Benfica maçıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında evinde Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, tekrar Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olacak. Terim, bu organizasyonun eski adı olan UEFA Kupası'nı sarı-kırmızılılar ile 17 Mayıs 2000 tarihinde finalde İngiliz temsilcisi Arsenal'i geçerek kazanmıştı. Deneyimli teknik adam, UEFA'nın en prestijli ikinci organizasyonu UEFA Kupası'nın yeni adı olan Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele edecek.

Fatih Terim, Kupa 2'de en son maçına 2003-2004 sezonunda çıktı. O sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Kupası'nda devam etmişti. İspanyol ekibi Villarreal ile UEFA Kupası 3. Turu'nda eşleşen Cimbom, ilk maçta İstanbul'da 1-1 berabere kalmış, deplasmanda ise 3-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Villarreal ile 3 Mart 2004 tarihinde deplasmanda oynanan müsabaka ile en son bu kupada yer alan Terim, bu tarihten 5 bin 461 gün (14 yıl 11 ay, 11 gün) sonra yine Kupa 2'de boy gösterecek.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 278. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 278. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 412 gole engel olamadı.

Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve performans istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 110 28 27 55 111 183 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 277 99 72 106 375 412



"KUPA 2"DE 75 MAÇ

Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 75 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazanırken 24'ünde berabere kaldı, 22'sinde yenildi.

Galatasaray bu maçlarda 119 gol atarken kalesinde 98 gol gördü.

2000 YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.