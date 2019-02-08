Trabzon’un eksiği Aslan'ın silahı çok!

Türkiye pazar günü TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Trabzonspor maçını büyük bir heyecanla bekliyor... TAKVİM'in iki usta yazarı Evren Turhan ve Hami Mandıralı, üst sıraları çok yakından ilgilendiren bu karşılaşmayı yorumladı... İki yazara göre hem saha avantajı hem de Trabzon'un sakat isimlerinin çokluğu nedeniyle Galatasaray galibiyete bir hayli yakın.
- Spor
- 08.02.2019
- Gazete
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