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, Hatayspor'u yenerek yarı final için önemli bir avantaj elde etti!

Sarı-Kırmızılılar, kupada çeyrek final ilk maçında 10 kişi kalan Hatayspor’u Luyindama ve Feghouli’nin golleri ile devirdi. Turun rövanşında Hatay ile deplasmanda karşılaşacak olan , yarı final için önemli bir avantaj elde etti...

Aslan yolu yarıladı
Cimbom avantajı kaptı… Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde, Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'u 2-0 yenerek tur için önemli bir avantaj elde etti. Sarı- Kırmızılılar, 7. dakikada Selçuk'un kullandığı kornerde yeni transferi Luyindama'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI...
Hatay 10. dakikada gole yaklaştı. Korkishko'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta İsmail gole izin vermedi. 41'de 'nun aşırdığı topu ceza sahası dışında elle kesen Hatay kalecisi Ömer kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

YUSUF'TAN KRİTİK MÜDAHALE
45+1'de Onyekuru'nun şutu kalecinden döndü. Dönen topu Fernando tamamladı, Yusuf çizgi üzerinde golü engelledi. 77'de 'nın pasında ceza sahasına giren Onyekuru'nun şutu kalecide kaldı.



SON SÖZÜ FEGHOULİ SÖYLEDİ
Yunus'un 81'de kafayla indirdiği topta Onyekuru'nun şutu bu kez de defansa takıldı. 90+2'de Yunus'un direkten dönen topunu tamamlayan Feghouli maçın sonucunu tayin etti: 2-0.

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