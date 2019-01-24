Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor... Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı yıldız Ryan Babel'den sonra Portekizli Ricardo Quaresma ile de yollar ayrılmak üzere... Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişme üzerine transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Kartal'ın gündemindeki ilk isim ise Jose Izquierdo...
UKRAYNALI PLASE
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kartal, teklifini sundu. Beşiktaş, Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile de görüşmelerini sürdürüyor.
UKRAYNALI PLASE
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kartal, teklifini sundu. Beşiktaş, Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile de görüşmelerini sürdürüyor.
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