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'ta Izquierdo pazarlığı

Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Siyah-Beyazlılar, Izquierdo için temaslara hız verdi. Konoplyanka ile de birkez daha görüşülecek.

Izquierdo pazarlığı
Beşiktaş'ta çalışmaları tam gaz devam ediyor... Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı yıldız Ryan Babel'den sonra Portekizli Ricardo Quaresma ile de yollar ayrılmak üzere... Yönetimi'nin bu gelişme üzerine transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Kartal'ın gündemindeki ilk isim ise Jose Izquierdo...

UKRAYNALI PLASE
ekiplerinden Brighton'da forma giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kartal, teklifini sundu. Beşiktaş, Ukraynalı yıldız Konoplyanka ile de görüşmelerini sürdürüyor.

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